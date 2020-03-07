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Ekonomi

ePttAVM'ye birincilik ödülü

ePttAVM, Şikayetvar Ace Awards Ödülleri kapsamında "E-Ticaret Pazar Yeri" kategorisinde birinci seçilerek, ödüle layık görüldü.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 07.03.2020
ePttAVM'ye birincilik ödülü

Ankara

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 5. düzenlenen "Şikayetvar Ace Awards Ödülleri" sahiplerini buldu.

Şikayet yönetim platformu "şikayetvar.com" tarafından yapılan, marka-müşteri değerlendirmeleri sonucunda ePttAVM, "E-Ticaret Pazar Yeri" kategorisinde birinci oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ePttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, ikinci kez aldıkları ödülü, gelecek yıllarda da almak için gayret etmeye devam edeceklerini belirtti.

Başarılarının, özverili ekip çalışmasından kaynaklandığına işaret eden Çevikoğlu, "Siparişlerimizi hızla ve eksiksiz teslim eden kargo çalışanlarına, gücünü her zaman yanında hissettiğimiz PTT AŞ'ye teşekkürlerimi sunarım. Bizim her zamanki önceliğimiz müşterilerimizin memnuniyeti. Onların güvenle alışveriş yapabilmesi için bundan sonra da kaliteli hizmet anlayışımızı artırarak sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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