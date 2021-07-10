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Ekonomi

EPDK 'TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi' aldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türk Standartları Enstitüsünce verilen "TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Gülşen Çağatay   | 10.07.2021
EPDK 'TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi' aldı

Ankara

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, TSE, işverenlerin salgını etkili bir şekilde yönetmeleri ve salgın konusunda iş yerinde farkındalığı artırmak amacıyla bir kılavuz yayınlamış, kılavuzdaki şartları yerine getiren kuruluşlara söz konusu belgeyi vereceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda, belirlenen kriterleri karşılayan, hizmet binasında gerekli önlemleri alarak bütün personelinin farkındalığını artıran EPDK, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında TSE tarafından verilen "TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni almaya hak kazandı.



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