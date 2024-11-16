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Ekonomi

EPDK, son kaynak tedarik tarifesi tebliğinde değişikliğe gitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin yeni tebliğ yayımladı.

Gökçe Topbaş  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
EPDK, son kaynak tedarik tarifesi tebliğinde değişikliğe gitti

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tebliğin 6. maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarında yapılan değişiklik kapsamında, yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi, ilgili dönemde serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için onaylanmış tek zamanlı perakende satış tarifesinden düşük olamayacak. Kademeli tarifenin uygulanmakta olduğu tüketici gruplarında ise bu kıyaslama için yüksek kademeli tarife esas alınacak.

Tebliğde yapılan bir başka düzenlemeyle, tüketicilere yapılacak bilgilendirme yöntemleri de güncellendi. Daha önce "kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmesi suretiyle" ifadesi kullanılırken, bu yöntemler yerine artık "kalıcı veri saklayıcısıyla veya yazılı" bildirim yapılması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, ilgili maddede yapılan bir diğer değişiklikle, bildirimlerin 15 gün içinde kalıcı veri saklayıcı veya yazılı şekilde yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, Tebliğin 5. fıkrasına eklenen yeni hükümle, son kaynak tedarikini etkileyen tüketici veya tüketici grubu değişikliklerinde lisans sahibi şirketlere gerekli bilgi ve belgeleri talep etme yetkisi verildi.

Tebliğin 1. maddesi 1 Ocak 2025 tarihinde, diğer maddeleri ise Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.



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