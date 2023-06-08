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Ekonomi

EPDK 7 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 7 şirkete çeşitli piyasalarda yeni lisans verildi.

Firdevs Yüksel  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
EPDK 7 şirkete lisans verdi

İstanbul

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 2 şirkete üretim lisansı ve 1 şirkete tedarik lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı da sonlandırıldı.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken, 1 şirkete de madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 şirketin depolama lisansı süresi ise uzatıldı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında da 1 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.

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