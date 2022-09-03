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Ekonomi

EPDK 27 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 27 şirkete lisans verildi.

Firdevs Yüksel   | 03.09.2022
EPDK 27 şirkete lisans verdi

İstanbul

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 3 şirkete OSB dağıtım lisansı, 8 şirkete üretim lisansı verildi. 4 şirketin de üretim lisansı sona erdirildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 14 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 1 dağıtıcı lisansı ve 1 depolama lisansı verilirken, aynı piyasada 1 şirketin de depolama lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 1 şirketin 2 depolama lisans süresi ise uzatıldı.

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