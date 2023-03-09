EPDK 23 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 23 şirkete lisans verildi.
Ankara
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 1 şirkete tedarik lisansı, 4 şirkete üretim lisansı verildi. 1 şirketin de üretim lisansı iptal edildi.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 18 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.