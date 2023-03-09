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Ekonomi

EPDK 23 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 23 şirkete lisans verildi.

Sibel Morrow  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
EPDK 23 şirkete lisans verdi

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 1 şirkete tedarik lisansı, 4 şirkete üretim lisansı verildi. 1 şirketin de üretim lisansı iptal edildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 18 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

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