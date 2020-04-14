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Ekonomi

EPDK 14 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 14 şirkete lisans verildi.

Firdevs Yüksel,Sibel Morrow   | 14.04.2020
EPDK 14 şirkete lisans verdi

İstanbul

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 8 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin ise üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında ise 3 şirkete madeni yağ, 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.

Öte yandan, LPG piyasasında 2 şirket dağıtıcı lisansı aldı.

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