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Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,91, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 1,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,61, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,09 oldu.

Merve Özlem Çakır   | 03.03.2021
Enflasyon rakamları açıklandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,81, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,14 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,91, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,22 artış kaydetti.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 3,92, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 27,09 artış gösterdi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,77 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 14,67 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanmıştı.

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