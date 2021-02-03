Euro
8.64
Dolar
7.17
BIST 100
1,522.17
Altın
1,838.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısında bir tırda yapılan aramada 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
logo
Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,68, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,16 oldu.

Merve Özlem Çakır   | 03.02.2021
Enflasyon rakamları açıklandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 2,66 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 2,66, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26,16 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler artmaya devam ediyor
Danimarka’da Kovid-19'un hızlı yayılan tipi B.1.351 görüldü
Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyeti Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret etti
Japonya Kovid-19’a karşı aşılamaya şubat ortasında başlıyor
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 337 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

Merkez Bankası hükümete 'Açık Mektup' gönderdi

TESK gıda fiyatlarında düşüş bekliyor

TESK gıda fiyatlarında düşüş bekliyor
Ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın açıklamalarını ders niteliğinde değerlendirdi

Ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın açıklamalarını ders niteliğinde değerlendirdi
Ekonomistlerden Merkez Bankası'na 'iletişim' övgüsü

Ekonomistlerden Merkez Bankası'na 'iletişim' övgüsü