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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM Grup toplantısında konuşuyor
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Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 03.12.2019
Enflasyon rakamları açıklandı

Ankara
Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.

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