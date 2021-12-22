Enerjide 2021 böyle geçti
Türkiye ve dünyada 2021 yılında enerji sektörü kayda değer gelişmelere sahne oldu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran'da Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptığı ve Türkiye'nin Karadeniz'deki toplam gaz keşfinin 540 milyar metreküpe ulaştığı müjdesini verdi.
Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkış noktası olan tesisin inşasının 2023'e kadar tamamlanacağını bildirdi.
Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin ilk fazında, günde 10 milyon metreküp doğal gazın karadaki işleme tesisine ulaştırılması, gelecek yıllarda proje kapasitesinin günde 40 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor.
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı törenle atıldı. Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacağı hesaplanıyor.
Bu dönemde, Türkiye'de enerji alanında önemli yeniliklere imza atıldı.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde 1 Haziran'da hizmete açılan Vadeli Elektrik Piyasası ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) sistemi ile yeni bir dönem başladı. Bu yıl hayata geçirilen yeni piyasalarla Türkiye, enerji ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda önemli adımlar attı. Elektrik ticaretinde şeffaf ve rekabetçi bir ortamda ileri tarihli işlemlerin yapılmasına imkan sağlayan Vadeli Elektrik Piyasası ve elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini kanıtlayan YEK-G sistemi ile sürdürülebilir yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor.
Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi (FSRU) 25 Haziran'da BOTAŞ'a ait Hatay Dörtyol Terminali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle faaliyete başladı. Türk bayrağına sahip ilk FSRU olma özelliği taşıyan Ertuğrul Gazi'nin, 110 milyon metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacağı öngörülüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ağrı'da Koza Altın Temel Atma Töreni'ndeki konuşmasında, Mollakara altın ve gümüş projesinde bugüne kadar 197 sondaj yapıldığını, bunların neticesinde 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu altın rezervinin piyasa değeri 1,2 milyar dolar, gümüş rezervinin ise 2,8 milyon dolar olarak hesaplanıyor.
Dünyanın ilk kapsamlı iklim anlaşması olarak tarihi önem taşıyan Paris Anlaşması'nı onaylayan Türkiye, iklim kriziyle mücadelede yeni bir sayfa açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylüldeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olacağını açıklamasının ardından anlaşma, 6 Ekim'de TBMM'de onaylandı ve ilgili kanun 7 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı. 10 Kasım'da anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Türkiye anlaşmaya taraf olan 192. ülke oldu.
Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması ve sera gazı emisyonlarının 2050'ye kadar sıfırlanması için ülkelerin ortak çalışmasının teşvik edildiği anlaşma kapsamında, Türkiye'nin ulusal katkı beyanlarını güncelleyerek yeniden sunması planlanıyor.
Türkiye'nin güncelleyeceği ulusal katkı beyanlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2053'te net sıfır emisyona ulaşma hedefine yönelik yol haritasının oluşturulması bekleniyor.
Öte yandan, iklim değişikliğine karşı küresel bir cevap üretmek için düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 26.'sı (COP26) bu yıl 31 Ekim-12 Kasım tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirildi. COP26 kapsamında ülkelere COP27'ye kadar 1,5 derece hedefine uyumlu olarak ulusal katkı beyanlarını güncelleme çağrısı yapıldı.
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi filoya katıldı
Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfeden Türkiye, büyük hidrokarbon keşfinin ardından denizlerdeki varlığını devam ettiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Kasım'da 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle denizlerdeki arama çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin, 7. nesil olarak nitelendirilen üstün teknolojiyle donatılmış yeni sondaj gemisini de filosuna kattığını açıkladı.
Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından filoya dahil olan dördüncü sondaj gemisi, 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek ve 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek. Boyu 238 metre, eni 42 metre olan gemi Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için katkı sağlayacak.
Avrupa'da enerji krizi nedeniyle fiyatlar katlandı
Avrupa'da arz kısıtları ve artan talep nedeniyle yaşanan enerji krizi, doğal gaz ve kömür fiyatlarında rekor artışlara yol açtı. Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında megavatsaat başı doğal gaz fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 188 avroya kadar çıktı. Yıl içinde Avrupa doğal gaz fiyatlarındaki artış yüzde 600'ü aşarken, kömür fiyatları yaklaşık 4 katına çıktı.
Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını bildirdi. Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi içeren kanun teklifi, 23 Kasım'da TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.
Bu kapsamda, faturalarda aktif enerji tüketim bedeli üzerinden toplam yüzde 2,7'lik indirim yapılacak. Elektrik faturalarında aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 2 TRT payı ve yüzde 0,7 Enerji Fonu için kesinti yapılıyordu. Faturalarda aktif enerji bedeli üzerinden alınan bu iki kalemin yüzde 18'lik KDV etkisiyle yıllık yaklaşık yüzde 3,2'ye ulaşacağı hesaplanıyor. Söz konusu kalemlerin kaldırılması mesken abonelerinin faturalarında yaklaşık 930 milyon liralık indirim olarak yansıyacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.