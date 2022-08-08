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Ekonomi

Emtia piyasasında geçen hafta yön arayışı hakimdi

Altın yüzde 0,5, platin 4,2, şeker 2,3, kakao 0,6 artarken, buğday yüzde 3,9, mısır 1,8, soya fasulyesi 4, Brent petrol yüzde 9,2 değer kaybetti.

Burhan Sansarlıoğlu   | 08.08.2022
Emtia piyasasında geçen hafta yön arayışı hakimdi

İstanbul

Emtia piyasasında geçen hafta yön arayışının hakim olduğu karışık bir seyir izlendi.

Önceki iki haftada pozitif bir seyir izlenen emtia piyasasında geçen hafta dalgalı bir seyir hakimdi.

Çin-Tayvan kaynaklı jeopolitik riskler bir taraftan güvenli liman olarak tanımlanan varlıklara talebi artırırken, diğer taraftan ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırarak talebi olumsuz etkiliyor.

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında tahıl yüklü gemilerin yola çıkmaya başlaması özellikle tarım emtialarını aşağı yönlü etkiledi.

Çin'de emlak krizine ilişkin devam eden haber akışı da metallere talep konusunda endişeleri artırdı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz artırımı ve ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırması da emtia piyasasında satış baskısı oluşturdu.

BoE, son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini 50 baz puanlık artışla yüzde 1,75 seviyesine çıkardı. Banka, artan enflasyonu kontrol altına alabilmek için 1995 yılından bu yana tek seferde en yüksek faiz artışına imza atarken, son adımla birlikte politika faizi, Aralık 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD'de tarım dışı istihdam da temmuzda 528 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Bu gelişmelerle geçen hafta altın yüzde 0,5, platin yüzde 4,2 değer kazanırken, gümüş yüzde 2,3 değer kaybetti. Paladyumda ise dalgalı bir seyir izlendi.

Altının ons fiyatı 1.790 doların üzerine çıkarak bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından artan jeopolitik risklerin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Resesyon endişeleri ve sonrası küresel otomotiv sektöründeki durgunluk olacağına dair öngörüler ise paladyum fiyatlarının gerilemesine neden oldu.

Geçen hafta tezgah üstü piyasada bakır yüzde 0,4, kurşun yüzde 0,8, çinko yüzde 5,7 yükselirken alüminyum yüzde 1,5, nikel yüzde 1,4 değer kaybetti.

Enerji emtialarında sert düşüşler görüldü

Geçen hafta enerji emtialarında sert düşüşler yaşandı. Haftayı Brent petrol yüzde 9,2, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğalgaz ise yüzde 2 değer kaybetti.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin ve Japonya'nın temmuz ayına ilişkin zayıf imalat verilerinin talep görünümü üzerinde baskı oluşturması etkili oldu. Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış da talebin düşük seyrettiği algısını destekleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Maliyetlerin artması sonucu talebin azalması da doğalgaz fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Tahıl koridoru anlaşması sonrasında buğday ve mısır fiyatları düştü

Tarım emtialarında geçen hafta karışık bir seyir izlendi.

Tahıl koridoru anlaşması doğrultusunda Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemilerin yola çıkmasıyla buğday ve mısır fiyatları düştü.

Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday yüzde 3,9, mısır 1,8, soya fasulyesi yüzde 4,1 değer kaybederken, pirinç yüzde 2,7 arttı.

Pamuk yüzde 0,7, kahve 3,8 değer kaybederken, şeker 2,3, kakao yüzde 0,6 artış kaydetti.

Faiz artırımları beklentileriyle ekonomik büyümeye yönelik endişeler de tarım emtialarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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