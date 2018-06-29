Emeklilerin gözü yeni kazanımlarda

ANKARA - ÖZCAN YILDIRIM

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emekli olduğu gün olan 30 Haziran, hem bir anma hem de emeklilerin sorun ve taleplerinin gündeme getirildiği gün olarak kutlanmaya devam ediyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜED'in 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri ve emeklileri temsil eden en büyük yapı olduklarını belirtti.

Ergün, 30 Haziran'ı "Dünya Emekliler Günü" ve içerisinde olduğu haftayı "Emekliler Haftası" olarak kutlayacaklarını vurgulayarak, bugün ve haftanın emekliler için önem ve anlam taşıdığını kaydetti.

"Mutlu bir yaşam emeklilerin doğal hakkı"

Her 30 Haziran'da olduğu gibi "Emekliler Platformu"nün tüm bileşenleri olarak "Aslanlı Yol"da yürüyeceklerini ve Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkacaklarını bildiren Ergün, şöyle konuştu:

"Geçen yıl banka promosyonu almanın mutluluğuyla kutladığımız Emekliler Günü'müzü, bu yıl bayram ikramiyesi almanın keyfiyle kutlayacağız. Emeklileri mutlu olmayan bir toplumun mutlu olması mümkün değildir. Mutlu ve refah içerisinde bir yaşam sürmek tüm emeklilerin en doğal hakkıdır. Bundan dolayı ülkenin büyüyüp, kalkınıp bugünlere gelmesinde alın teri bulunan emeklilere ne kadar imkan ve hak verilse yeridir. Emeklilere, insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi, sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak değerlendirilmelidir."

"Büyümeden emeklilere pay verilmeli"

Ergün, TÜED'in öncülüğü ve mücadelesi sayesinde son birkaç yıl içerisinde emeklilerin önemli taleplerinin karşılandığını belirterek, buna karşın hala çözüm bekleyen sorun ve taleplerinin bulunduğunu ifade etti.

"2000 sonrası emekli olanların intibaklarının yapılması ve tüm emeklilerin sağlık katkı paylarından muaf tutulmasının da aralarında bulunduğu taleplerimizin kazanıma dönüşmesini istiyoruz." diyen Ergün, şu görüşlerini paylaştı:

"SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 6 aylık TÜFE oranında artırılırken memur emeklilerinin aylıklarına kamu sözleşmelerine göre zam yapılıyor. Bu durum eşitlik kuralına aykırıdır. Yüzdeli zamlar, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir uygulamaya dönüşmüş, emekliler arasında makas büyümüştür. TÜFE artışı, emeklileri koruyan bir sistem olmadığından yeni bir artış sistemi getirilmeli. Büyümeden emeklilere pay verilmeli."