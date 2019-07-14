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Ekonomi

Emeklilerden 'kira ve yakacak yardımı' talebi

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu, emeklilere "kira ve yakacak yardımı" adı altında ek bir ödeme yapılması talebinde bulundu.

Özcan Yıldırım   | 14.07.2019
Emeklilerden 'kira ve yakacak yardımı' talebi

Ankara

 Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklilere "kira ve yakacak yardımı" adı altında ek bir ödeme yapılması talebinde bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla toplanan TÜED Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü.

Şube başkanlarının, bu yılın ilk altı aylık enflasyon oranına bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 5,01, memur emekli aylıklarına ise yüzde 6,01 oranında zammı gündeme getirmesi üzerine, emeklilerin gelirlerini artıracak adımlar görüşüldü.

Yapılan değerlendirmelerin ardından TÜED Başkanlar Kurulu, şu kararı aldı:

"Haziran ayının son haftasında ve temmuz ayında elektriğe, çaya, şekere ve birçok maddeye yapılan yüzde 15 zam, emekli aylıklarına yapılan artışın üç katıdır. Böyle bir artış sistemiyle emeklilerimizin aylıkları küçülmeye devam edecektir. Enflasyon nedeniyle aylıklarda oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emeklilerimize refahtan pay verilmelidir."

"Bayram ikramiyeleri TÜFE oranında artırılsın"

TÜED Başkanlar Kurulu, emeklilerin büyük bir bölümünün ev sahibi olmadığı ve emekli aylıkları içerisinde ev kirasının önemli bir gider kalemi olduğu tespitinde bulunarak, hükümetten şu talepte bulundu:

"Kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesi, emeklilerimizin hane halkı tüketim harcamalarını yükseltmekte ve bu harcamalar bin lira aylık alan bir emeklinin gelirinin yaklaşık yüzde 60'ına denk gelmektedir. Emeklilerimizin bilhassa kış aylarında yakıt ve kira desteğine ihtiyaç duyduğu açıkça ortadadır. Hükümetten talebimiz, zorlu kış koşullarında geçimlerine katkı sağlayacak şekilde emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' adı altında ek bir ödemenin yapılmasıdır."

Emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranının sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmesi gerektiğini vurgulayan TÜED Başkanlar Kurulu, dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen bin liralık bayram ikramiyelerinin alım gücündeki kayıplar dikkate alınarak yıllık TÜFE oranında artırılmasını istedi.

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