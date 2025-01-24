Dolar
35.69
Euro
37.48
Altın
2,772.74
ETH/USDT
3,399.10
BTC/USDT
105,253.00
BIST 100
10,097.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Emekli Sandığından aylık alanların zam farkı bugün ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin bugün hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Emekli Sandığından aylık alanların zam farkı bugün ödenecek

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların bu yılki zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların geçen yılki ek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını belirtti.

Ödemelerin hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, 4/1-c Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye 8 milyar 125 milyon lira zam farkı, harp ve vazife malullüğü aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye ise 1 milyar 339 milyon ek ödeme yapılacağını kaydetti.

Ödemeler aylık alınan banka ve PTT şubelerinden yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'yi demiryolu ile Suriye'ye bağlayan İslahiye Sınır Kapısı'nın yeniden açılması talebi
Yargı Reformu Stratejisi kapsamında istinaf ve temyiz süresi 6 aya inecek
Türk savunma sanayisinin milli ürünleri dünya ordularının radarında
Yılları "eskiten" kara yolu projelerinde sona yaklaşıldı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Emekli Sandığından aylık alanların zam farkı bugün ödenecek

Emekli Sandığından aylık alanların zam farkı bugün ödenecek

Bakan Işıkhan: Çalışan annelere bu yıl, 3 ilde 15 milyon avrodan fazla destek sağlanacak

İŞKUR'un "Aday Havuz Sistemi" ile iş arayan 82 bin 544 kişiyle iletişime geçildi

Geçen yıl 411 bin 383 mesleki yeterlilik belgesi verildi

Geçen yıl 411 bin 383 mesleki yeterlilik belgesi verildi
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu bildirdi

Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu bildirdi
Bakan Işıkhan'dan İSG hizmetlerine ilişkin paylaşım

Bakan Işıkhan'dan İSG hizmetlerine ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet