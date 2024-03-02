Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,435.50
BTC/USDT
62,597.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

Aykut Yılmaz, Kemal Karadağ  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek

TBMM

6 Şubat depremlerinin oluşturduğu yıkımın telafisinin hızlı ve etkili şekilde sağlanması için sanayi alanı olabilecek yerlerin, fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği ve yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek alanın durumuna göre ilgili kurumların görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilirken malikleri tarafından depremler nedeniyle yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı durumda olan sanayi iş yerlerinin borçlandırılarak yerinde yeniden inşası veya güçlendirilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılıyor. Yatırım programında olan veya sonradan programa dahil edilen sanayi sitelerinin altyapı ve üstyapı inşasının tamamına kadarı, mimarlık, mühendislik hizmetleri dahil proje tamamlanana kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca krediyle destekleniyor.

Bu bağlamda kanunla deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

Emekli bayram ikramiyesi tutarı artırılacak. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.

Düzenlemeyle kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesaklaştırılmasına ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına dair değişiklikler de yapılıyor. Uygulamada tereddüt yaşanmaması için geçiş hükmü getiriliyor ve ilgili kanunlarda yapılan değişikliklerin 1 Haziran 2024 tarihinde ve sonrasında verilen kararlar bakımından geçerli olacağı kabul ediliyor. Böylece hak kayıplarının önlenmesi ve uygulamada oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanıyor.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin yasalaşmasının ardından birleşimi 2 Nisan 2024 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Daha önce alınan karar gereğince TBMM Genel Kurulu, 5, 6, 7, 12, 13 ve 14 Mart 2024 tarihinde toplanmayacak. TBMM Genel Kurulu, 19 Mart 2024 tarihinden itibaren 10 gün süre ile çalışmalarına ara verecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
'Ülkeler arasında diyaloğun ortadan kalkması ortak gelecek inşa etme olasılığını yok ediyor'
'Genel olarak hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarında gerileme söz konusu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti
'Göçün gerçek nedenlerine inmeliyiz ve göçe yol açan temel sebepleri ele almalıyız'

Benzer haberler

8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek

TBMM Genel Kurulu 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlayacak

Emekli bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselten düzenlemeyi de içeren 8. Yargı Paketi Komisyonda kabul edildi

Emekli bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselten düzenlemeyi de içeren 8. Yargı Paketi Komisyonda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı
Meclis, sağlık ve enerji alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifleri için mesai yapacak

Meclis, sağlık ve enerji alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifleri için mesai yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet