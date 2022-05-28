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Ekonomi

Elmadağ'da elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek

Gülşen Çağatay   | 28.05.2022
Elmadağ'da elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek

Ankara

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi ile elektrik nakil hattı (ENH) yaptırılacak.

Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle "kapalı zarf teklif alma usulü" ile ihale edilecek.

İhalede geçici teminat 718 bin 350 lira, keşif bedeli 23 milyon 945 bin lira olarak belirlendi.

İhale, 14 Haziran saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni hizmet binasında yapılacak.

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