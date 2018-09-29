Elma ihracatında yüzler gülecek

Dünya elma üretiminde 2,7 milyon ton ile beşinci sırada yer alan Türkiye, yaklaşık 500 bin ton elma ihracatı hedefliyor.

DENİZLİ - Sebahatdin Zeyrek

Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkan Vekili Halil Öztürk, geçen yıl 108 bin ton olan elma ihracatını bu yıl 500 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllık 2,7 milyon tonluk elma üretimiyle dünyada 5. sırada olduğunu, birinci sıraya çıkmak istediklerini, zaman zaman üretimdeki sıkıntılardan dolayı bu hedefin gerçekleştirilemediğini dile getirdi.

Bu yıl yaklaşık 3 milyon ton elma rekoltesi beklediklerini ifade eden Öztürk, geçen yıl ihracatın 108 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Federasyon olarak sebze ve meyve ihracatını artırmak için yeni pazar arayışlarına girdiklerini, bu yönde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Öztürk, iyi tarım uygulamaları ve uluslararası tanıtımlarla birlikte Türk elmasına talebin yükseldiğini kaydetti.

"İhracat 4-5 kat artacak"

Elmayı daha çok Orta Doğu, Avrupa, Rusya ve Mısır'a ihraç ettiklerini dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"Biz pazarlara göre ürün üretmek zorundayız. Her bölgenin kendine ait damak zevki var. Örneğin Ruslar daha çok tatlı olmayan ürünleri tercih ediyor. Bunların planlamasını yaparsak daha başarılı, karlı ve üreticimizin yüzünü güldürecek elmacılık modelini getirebiliriz.

Rusların sevdiği istediği elmaları oraya göndereceğiz. Önümüzdeki günlerde Moskova pazarlarında çok rahat Türk malının çok fazla olacağını görebileceğimizi tahmin ediyorum. Geçen sene elma üretimimizin çok fazla ihracatı söz konusu değildi. Geçen sene elma üretimimizin yüzde 4'ü yani 108 bin tonun ihracatı söz konusuydu. Geçen sene yapmış olduğumuz elma ihracatını 4-5'e katlayacağımızı düşünüyorum. Bu yıl hem elma üreticisinin hem ihracatçısının hem de Türkiye'nin yüzü gülecek."

Elma üretiminin yüzde 20'si Denizli'den

Denizli'nin ülkedeki elma üretiminin yüzde 20'sini gerçekleştirdiğine dikkati çeken Öztürk, geçen yıl 70-80 kuruş olan fiyatların bu yıl 1 lira 30 kuruş civarında olduğunu, döviz kurundaki hareketlenmeden dolayı fiyatların yükseleceğinin tahmin edildiğini, kaliteli ihracata yönelik ürünlerin ise 2 lira civarında olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Elma üreticisi Mesut Kaygısız'da bu yıl hasatın bereketli geçtiğini ve elmaların dalında da satılmaya başladığını söyledi.