Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,129.40
Altın
1,568.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Niğde'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çalıştığı şantiyede mahsur kalan işçi kurtarıldı
logo
Ekonomi

Elektronik ticarette 'Güven Damgası' dönemi

Elektronik ticarette "Güven Damgası" dönemi başladı. Türkiye'deki ilk Güven Damgası'nı alan e-ticaret siteleri duyuruldu.

Furkan Gençoğlu   | 07.01.2020
Elektronik ticarette 'Güven Damgası' dönemi

İstanbul

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nden (ETİD) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik ile Türkiye'deki ilk Güven Damgası'nı alan e-ticaret siteleri duyuruldu. 

6 Haziran 2017'de Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hazırlanmasında sektör paydaşları ile birlikte ETİD'in de etkin rol aldığı Güven Damgası uygulaması, elektronik ticaretteki güven ortamının sağlanması, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri gibi birçok konuyu kapsıyor.

ETİD üyesi olan ePttAVM, Arçelik, Modanisa, Sahibinden ve Gittigidiyor gibi Türkiye'nin önemli markaları Güven Damgası'nı almaya hak kazanan ilk 12 şirket içerisinde yer aldı. Güven Damgası'nın hayata geçmesi ve yaygınlaşması sayesinde Türkiye'de insanların e-ticarete güveninin artması ve toplam hacmin kısa sürede büyümesi bekleniyor.

Güven Damgası'nı edinmek isteyen e-ticaret firmaları, başvurularını www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden yapabiliyor. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra başvurunun olumlu sonuçlanması halinde firmalar, sitelerine Güven Damgası sembolü yerleştirebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?
TürkAkım Türkiye'nin enerjide merkez ülke konumunu güçlendirecek
Kasım Süleymani sonrası Orta Doğu’nun geleceği
AB'nin 'en başarılı' diplomasi hamlesi 'nükleer anlaşma' hüsranla sonuçlandı
Konvansiyonel ABD paramiliter İran’a karşı

Benzer haberler

Elektronik ticarette 'Güven Damgası' dönemi

Elektronik ticarette 'Güven Damgası' dönemi

'e-ticarette güven damgası sistemini oluşturduk'