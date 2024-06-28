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Ekonomi

Elektrikli araç sahipleri bayramda şarj sorunu yaşamadı

Türkiye genelinde Kurban Bayramı tatili boyunca elektrikli araç şarj süresinde rekor kırılmasıyla gözler şarj istasyonlarına çevrilirken, son 6 ayda alt yapı yatırımlarıyla hızla büyüyen şarj hizmet sektörü artan talebi karşılamada başarılı oldu.

Gülşen Çağatay  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Elektrikli araç sahipleri bayramda şarj sorunu yaşamadı

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, 15-23 Haziran döneminde Türkiye genelindeki 19 bin 761 elektrikli şarj soketinde yaklaşık 184 bin şarj işlemi yapılarak 140 bin 935 saatlik rekor şarj süresine ulaşıldı.

Elektrikli araç şarj operatörü Beefull'un Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alper Arın, AA muhabirine, bayram döneminin şarj kullanıcısı ve hizmet sektörü için deneme fırsatı sunduğunu söyledi.

Arın, son 6 ayda yapılan yatırımlarla hızla büyüyen ve bayram dolayısıyla artan talebi karşılamada başarılı olduğunu belirterek, "Bayram tatili 100 bini aşan elektrikli araç kullanıcısı için önemli bir deneme fırsatıydı. Alt yapı ve bunun verdiği güven ve rahatlıkla yollara çıkan elektrikli araç kullanıcıları ülke çapında yaklaşık 184 bin şarj işlemi ve 140 bin 935 saat şarj süresi ile rekor kırdılar." değerlendirmesinde bulundu.

Şarj operatörü olarak müşterilerin bayram dönemindeki bu yoğun talebini karşılamak için şarj istasyonlarını tam kapasiteyle çalıştırdıklarını ifade eden Arın, şöyle konuştu:

"Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir özveriyle çalıştık. Bayram süresince sunduğumuz özel indirim kampanyası ile elektrikli araç sahiplerinin seyahatlerini daha ekonomik ve keyifli hale getirdik. Bolu Highway Dinlenme Tesisleri'nde bulunan şarj istasyonlarımızda müşterilerimize birebir destek vererek mutlu müşteri deneyimi yarattığımızı, sosyal medya ve elektrikli araç platformlarında yapılan paylaşımlarda da gördük."

Arın, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik edilen yeşil şarj istasyonlarının sürdürülebilir gelecek için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki elektrikli araç şarj istasyonu sektörünün hızlı bir şekilde gelişmesi, kullanıcılarının seyahatlerini daha planlı ve rahat bir şekilde yapabilmelerine olanak tanıyor. Artık ana seyahat güzergahlarının birçoğunda şarj istasyonu bulunuyor. Bu doğrultuda, seyahat öncesi doğru rotayı belirlemek, uzun mesafe seyahatlerinde şarj istasyonlarının stratejik olarak kullanılmasını sağlayarak kullanıcıların sıra beklemelerini ve plan değişikliklerini en aza indirmektedir. Ayrıca, çevresel etkiyi azaltmak için enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasına da katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, elektrikli araç sahiplerine yolculuklarına başlamadan önce rotalarını dikkatlice planlamalarını öneriyoruz. Böylece güvenli, ekonomik ve çevre dostu bir sürüş deneyimini rahatlıkla yaşayacaklardır."


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