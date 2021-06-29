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Ekonomi

Elektrik tüketiminde yılın rekoru kırıldı

Türkiye'de hava sıcaklıklarının artması ve yeni tip koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle elektrik tüketiminde dün 988 bin 379 megavatsaatle yılın rekoru kırıldı.

Murat Temizer   | 29.06.2021
Elektrik tüketiminde yılın rekoru kırıldı

Ankara

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 28 Haziran'da saatlik bazda en yüksek tüketim 48 bin 954 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 789 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle soğutma ihtiyacının artması ve Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi elektrik tüketiminde yılın yeni rekorunu getirdi. Dün 988 bin 379 megavatsaat elektrik tüketilirken, elektrik üretimi de 994 bin 8antralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, günlük tüketimde genel rekor ise 1 milyon 7 bin 331 megav89 megavatsaatle yılın en yüksek üretimi olarak kayıtlara geçti.

Elektik üretiminde ilk sırada yüzde 33,7 payla doğal gaz satsaatle 3 Eylül 2020'de kırılmıştı.

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