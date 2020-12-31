Euro
9.10
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Elektrik tarifelerine ortalama yüzde 6 zam yapıldı

Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yapıldı.

Nuran Erkul Kaya   | 31.12.2020
Elektrik tarifelerine ortalama yüzde 6 zam yapıldı

İstanbul

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi.

Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs Türklerine 'aşı' müjdesi
Fransa'da Kovid-19'un Güney Afrika'daki daha bulaşıcı türüne rastlandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Benzer haberler

Elektrik tarifelerine ortalama yüzde 6 zam yapıldı

Elektrik tarifelerine ortalama yüzde 6 zam yapıldı

Kamu ihalelerinde EKAP düzenlemesi

Türkiye'deki uluslararası fuar veya sergilere yabancı firmalar, teşhir amacıyla katılabilecek

Gerçek ve tüzel kişilerin TÜRİB'de işlem yapabilmelerine ilişkin süre 2 yıl uzatıldı

Gerçek ve tüzel kişilerin TÜRİB'de işlem yapabilmelerine ilişkin süre 2 yıl uzatıldı
2019 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı

2019 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı