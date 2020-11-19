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Ekonomi

Elektrik dağıtım tarifesinin düzenlenmesi hakkında tebliğ

Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım tarifelerine esas maliyet ve gelirlerin tespiti ve dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin hesaplanması hakkında usul ve esaslar belirlendi.

Nuran Erkul Kaya   | 19.11.2020
Elektrik dağıtım tarifesinin düzenlenmesi hakkında tebliğ

İstanbul

Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım tarifelerine esas maliyet ve gelirlerin tespiti ve dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin hesaplanması hakkında usul ve esaslar belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında oluşan maliyetlerinin üretici ve tüketicilere yansıtılmasında alçak ve ortak gerilim seviyeleri, kullanıcı grupları, tek ve çift terimli tarife sınıfı gibi dağıtım anahtarları kullanılabilecek.

Kullanıcı grupları için onaylanan dağıtım bedelleri, dağıtım şirketlerinin söz konusu bedellerin geçerli olacağı döneme karşılık gelen gelir tavanları sisteme verilmesi öngörülen enerji miktarına oranlanarak hesaplanacak.

Dağıtım tarifelerini etkileyen planlı bakım faaliyetlerinin belirlenmesi ve bütçelendirilmesi ile planlı bakımlar nedeniyle oluşan işletme giderlerinin tarife hesaplamasına ilişkin kurallar, EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslar ile düzenlenecek.

Güç bedeli, kullanıcının bağlantı anlaşmasında yer alan güç miktarı üzerinden uygulanacak.

Ayrıca, dağıtım sistemi kullanıcıları için onaylanan dağıtım bedeli dikkate alınarak EPDK tarafından reaktif enerji bedeli belirlenebilecek.

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