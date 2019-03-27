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Ekonomi

Elektriğe zam yapılmayacak

EPDK, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini bildirdi.

Muhsin Barış Tiryakioğlu   | 27.03.2019
Elektriğe zam yapılmayacak

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamada, gelecek aydan itibaren elektrik fiyatlarında herhangi bir artışa gidilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kilovatsaat başına ödeyeceği vergiler dahil bedel, mevcut tarifeler ile bire bir aynıdır." ifadesi kullanıldı.




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