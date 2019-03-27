Elektriğe zam yapılmayacak
EPDK, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini bildirdi.
Ankara
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamada, gelecek aydan itibaren elektrik fiyatlarında herhangi bir artışa gidilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, "Tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kilovatsaat başına ödeyeceği vergiler dahil bedel, mevcut tarifeler ile bire bir aynıdır." ifadesi kullanıldı.
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