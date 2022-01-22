Dolar
13.46
Euro
15.26
Altın
1,834.53
ETH/USDT
2,467.30
BTC/USDT
35,651.00
BIST 100
2,011.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Önder Karaveli ve Marius Sumudica basın mensuplarına açıklamalarda bulundu
logo
Ekonomi

ELDER "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili soruları yanıtladı

Gülşen Çağatay   | 22.01.2022
ELDER "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili soruları yanıtladı

Ankara

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili sorulara internet sitesi üzerinden cevap verdi.

Dernekten yapılan açıklamada, ELDER'in, son dönemde sıkça sorulan "Kademeli tarife nedir?, Günlük ortalama tüketim nasıl hesaplanır?, Kademeli tarifeden çıkma hakkı var mı?, Abone grubu nasıl öğrenilir?" gibi soruların yanıtlarını "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında internet sitesinde paylaştığı belirtildi.

Kademeli elektrik tarifesinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 31 Aralık 2021 tarihli kararıyla, 1 Ocak 2022 itibarıyla mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunda bulunan tüm tüketiciler için geçerli olduğu ifade edildi.

Kademeli elektrik tarifesinin, mesken tek zamanlı alçak gerilim abonelerinin tükettiği elektriğin bedelinin, iki kademe halinde belirlenmesini ifade eden bir tarife sınıfı olduğu belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu tarifeye göre günlük 5 kilovatsaat ve altında olan tüketimler düşük kademeli, bu miktarın üzerindeki tüketimler ise yüksek kademeli tarife birim fiyatından hesaplanmaktadır. Kademeli elektrik tarifesi, sadece mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunu kapsamaktadır. Mesken alçak gerilim çok zamanlı, mesken orta gerilim, ticarethane, tarımsal sulama veya sanayi abonelerinde kademeli elektrik tarifesi uygulaması bulunmamaktadır. EPDK, elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak kademeli tarife de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm tarifeleri oluşturmakta ve 3'er aylık dönemlerde geçerli olmak üzere kamuoyuyla paylaşmaktadır."

Bu yıl için kademeli elektrik tarifesi sınırının günlük 5 kilovatsaat olarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, "Günlük 5 kilovatsaat sınır değerinin okuma periyoduna esas gün sayısıyla çarpılmasıyla dönemsel düşük kademeli tüketim ve yüksek kademeli tüketim miktarları belirlenir. Abonelerin tüketim miktarları baz alınarak hesaplama yapılan bu tarifede, günlük ortalama 5 kilovatsaate kadar olan tüketimler birinci kademe olan Düşük Tüketimli Kademe'den, bu limitin üzerinde kalan tüketimler ise ikinci kademe olan Yüksek Tüketimli Kademe'den hesaplanarak faturalandırılmaktadır. İki tüketimin toplamına, dağıtım bedeli ve mevzuat gereği alınması zorunlu vergi kalemleri dahil edilerek toplam fatura oluşturulur." ifadeleri kullanıldı.

1 Ocak öncesine ait dönem için elektrik faturalarına herhangi bir fark yansıtılmadığı vurgulandı.

Kademeli elektrik tarifesinin 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi sonucunda faturalardaki tüketimlerin her koşulda kademeli olarak gösterildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kademeli tarife hesaplamasında günlük ortalama tüketim miktarı baz alındığından okuma gün sayısından bağımsız faturalama yapılmaktadır. Örneğin faturada gün sayısı 28 ise toplam tüketim 28'e, 32 gün ise toplam tüketim 32'ye bölünerek ortalama günlük tüketim miktarı hesaplanmaktadır. Mesken alçak gerilim abonelerinin tek zamanlı tarifeden çok zamanlı tarifeye geçiş yapması durumunda kademeli tarife uygulaması sona erer. Çok zamanlı tarifede elektrik tüketimi, günün 3 ayrı zaman diliminde 3 ayrı birim fiyat üzerinden hesaplanmaktadır. Bu nedenle tüketim zamanlarınızı dikkate alarak değerlendirmenizi tavsiye ederiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran, 9-12 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanmasını onayladı
Japonya'da Kovid-19’a karşı kısmi OHAL ülkenin 3'te 2'sine genişletilebilir
Fransa'da 400 bin 851 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka artışı yavaşladı
ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı

Benzer haberler

ELDER "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili soruları yanıtladı

ELDER "kademeli elektrik tarifesi" ile ilgili soruları yanıtladı

TEİAŞ: Mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacak

Petrol zengini Nijerya'da halkın yüzde 60'ı elektriksiz

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 7 bin 816 megavata ulaştı

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 7 bin 816 megavata ulaştı
Uluslararası Enerji Ajansı: Elektrik talebindeki hızlı artış 3 yıl daha yüksek fiyatlar ve emisyonlara neden olabilir

Uluslararası Enerji Ajansı: Elektrik talebindeki hızlı artış 3 yıl daha yüksek fiyatlar ve emisyonlara neden olabilir
ELDER'den elektrik faturalarındaki kademeli tarifeye ilişkin açıklama

ELDER'den elektrik faturalarındaki kademeli tarifeye ilişkin açıklama