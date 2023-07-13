Dolar
26.15
Euro
29.22
Altın
1,960.14
ETH/USDT
1,882.50
BTC/USDT
30,552.00
BIST 100
6,425.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Elazığ'da son yılların en yüksek arpa ve buğday rekoltesi bekleniyor

Elazığ'da arpa ve buğdayda son 10 yılın en yüksek değeri olan 400 bin ton rekolte bekleniyor.

İsmail Şen  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Elazığ'da son yılların en yüksek arpa ve buğday rekoltesi bekleniyor Fotoğraf: İsmail Şen / AA

Elazığ

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, AA muhabirine, son birkaç yıldır kuraklığın etkisi altında kalan kentte nisan, mayıs ve haziran aylarındaki yağışların tarım arazilerine adeta can suyu olduğunu belirtti.

Kentte arpa ve buğdayda hasat sezonuna girildiğini aktaran Kılıç, yaklaşık 1 milyon dekar alanda gerçekleşen hasadın sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Kılıç, "Sahada ilk edindiğimiz verilere göre dekarda 350-700 kilogram ürün hasat eden çiftçilerimizin olduğunu tespit ettik. Bu da yıl sonu itibarıyla ilimizdeki arpa ve buğdayda ortalama 400 bin tonluk üretimin gerçekleşeceğini gösteriyor." dedi.

Buğday üretiminin bu yıl 200 bin tona yaklaşacağını öngördüklerini aktaran Kılıç, "Hububatta son 5-10 yıllık verilere baktığımızda ilimizdeki total üretimin önceki yıllara göre maksimum bir değere çıktığını görüyoruz. Bu sene sonunda arpa üretimimizin de 200 bin tonu aşacağını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, üreticinin hasat ettiği hububatın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından teslim alınması sürecinin başladığını belirterek, "Bol ve bereketli yağışlarla son 10 yılın en iyi arpa ve buğday üretiminin gerçekleşeceğini görüyoruz. Tarımsal üretimin artırılması için çalışan çiftçilerin her daim yanında olacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, deprem bölgesinde 50 ton kurban payı dağıttı
Menzil cemaatinin lideri Elhüseyni Adıyaman'da defnedildi
Bakan Özhaseki: Nurdağı'nda toplam 2 bin 909 konutumuzun inşasını hızla sürdürüyoruz
Başörtülü öğrencinin staja kabul edilmemesine ilişkin davanın görülmesine başlandı
Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan araç kazaya neden oldu, 9 kişi yaralandı

Benzer haberler

Elazığ'da son yılların en yüksek arpa ve buğday rekoltesi bekleniyor

Elazığ'da son yılların en yüksek arpa ve buğday rekoltesi bekleniyor

Istranca Dağları eteklerinde yetiştirilen lavantaların hasadına başladı

Elazığ'da depremzedeler için 2 bin 936 konut inşa ediliyor

Elazığ’da 10 bin 694 ağır hasarlı yapı yıkılıyor

Elazığ’da 10 bin 694 ağır hasarlı yapı yıkılıyor
Bafra Ovası'nda 250 bin dekarda ekilen hububatta hasat dönemi başladı

Bafra Ovası'nda 250 bin dekarda ekilen hububatta hasat dönemi başladı
Elazığ'ın vişne, Diyarbakır'ın siyah inci mermeri Kanada ve Avusturya'ya gönderilecek

Elazığ'ın vişne, Diyarbakır'ın siyah inci mermeri Kanada ve Avusturya'ya gönderilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet