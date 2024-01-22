Eksim Holding, 2024'te enerji, gıda ve girişim sermayesinde büyümeye devam edecek
Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu, bu yıl enerji, gıda ve girişim sermayesinde büyümeye devam edeceklerini bildirdi.
İstanbul
"İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA'ya açıklamalarda bulunan Arıoğlu, Eksim Holding olarak geçen yıl şubattaki büyük afetten etkilenen bölgelere, hem afet fonu oluşturarak hem de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren iştirakleri Dicle Elektrik aracılığıyla ihtiyaç duyulan her konuda destek verdiklerini ve yaraların sarılmasına katkı sunduklarını, "insan odaklı" bir grup olmanın verdiği bilinçle üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi sürdürdüklerini söyledi.
Arıoğlu, 2023'ün; "yatırımlara ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ettikleri" bir yıl olduğunu belirterek, yılın ilk çeyreğinde halka arzını gerçekleştirdikleri ve ardından tesis yatırımlarını sürdürdükleri Eksun Gıda ile Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde 255'inci, un üreticileri arasında da ilk sırada yer almanın gururunu yaşadıklarını anlattı.
Perakende un pazarının "lideri" ve Türkiye'nin "ilk" paketli unu Sinangil markasının 60'ıncı yaşını "keyifli" bir reklam kampanyası ile kutladıklarını anımsatan Arıoğlu, glütensiz beslenmeyi tercih edenlere ve çölyak hastalarına yönelik un, ekmek ve atıştırmalıklar üreten Sinangil Gluten Yok ev sahipliğinde Çölyak Vakfı ile bir zirveye imza attıklarını dile getirdi.
Yüzde 100 yenilenebilir enerji şirketleri Eksim Enerji çatısı altında, mevcut kurulu güce ek rüzgar enerjisi kapasite inşalarına devam ettiklerini kaydeden Arıoğlu, şöyle devam etti:
"YEKA ihaleleri kapsamındaki rüzgar türbinlerimizin kurulumu için gerekli olan imar süreci devam ettirilirken, yeni güneş enerjisi yatırımlarımızın yanında hidroelektrik üretim kapasitemizi artırmaya yoğunlaştık. Kesintisiz, kayıpsız ve kaliteli elektrik anlayışıyla altyapı iyileştirme çalışmalarını sürdüren elektrik dağıtım şirketimiz Dicle Elektrik ile hizmet bölgemize 2023 yılında yaklaşık 7,2 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Bugüne kadar bölgemiz için teknoloji ve altyapı iyileştirme çalışmalarımız kapsamında 27,4 milyar lira yatırımda bulunduk. Yatırım ve saha çalışmalarımızla yüzde 76 olan kayıp-kaçak oranını geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 42,8'e indirmeyi başardık. Kaçak elektrik kullanımlarını sahip olduğumuz teknolojilerle kontrol altına almaya devam ettik."
"Yatırım portföyümüzde farklı sektörlerden startuplar var"
Osman Arıoğlu, yaptıkları yatırımlar ve kaliteli hizmet anlayışıyla yılda yaklaşık Atatürk Barajı'nın elektrik üretiminin 3 katı büyüklüğünde tasarruf sağladıklarını belirterek, daha alacakları çok yol olduğunun bilinciyle kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.
Girişim sermayesi fon şirketi Eksim Ventures ile "Fon I" yatırım dönemi olan 2021-2023'te, planları dahilinde 25 milyon dolarlık bir bütçe ayırdıklarını bildiren Arıoğlu, gelinen noktada 2023 sonuna kadar 10 şirkete yatırımda bulunduklarını, yatırım portföylerinde insan kaynaklarından finteke, gıdadan elektrikli araç şarj sektörüne, sağlıktan dijital pazarlamaya kadar farklı sektörlerden startupların yer aldığını söyledi.
"Teknoloji yatırımlarımızı artıracağız"
Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arıoğlu, 2024 yatırım planlarına değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Eksim Enerji şirketimizle yatırımlarımızın önemli bir kısmını Türkiye'de gerçekleştirmeyi hedeflerken, rüzgar enerjisi santrallerine ek olarak, güneş ve hidroelektrik enerjisi üretim kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz. Eksun Gıda ile ihracat kanalında genişlemeyi, perakende pazarda Sinangil markasıyla liderliğimizi korumayı ve un üretim tesislerimizin elektrik tüketimini karşılayacak rüzgar enerjisi santralini faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Yeni konseptiyle büyük beğeni toplayan perakende gıda mağazamız Aslı'nın franchise pazarda Türkiye çapındaki yayılımının devam etmesini bekliyoruz."
Grup şirketleri Dicle Elektrik ile yeni yılda da altyapı iyileştirme çalışmalarına devam edeceklerini, bunu yaparken AR-GE süreçlerini besleyerek teknoloji yatırımlarını artıracaklarını kaydeden Arıoğlu, şu bilgileri verdi:
"Ayrıca, perakende elektrik dağıtım şirketimiz DEPSAŞ Enerji ile başta gençler olmak üzere insan hayatına dokunan projelerimizi ve tarımsal abonelerimize yönelik farkındalık faaliyetlerimizi genişleteceğiz. Dünyada değişen dinamiklere ayak uydurmak ve yenilikçi iş fikirlerini desteklemek amacıyla Eksim Ventures ile yatırım iştahımızı sürdüreceğiz. Yapay zeka teknolojileri, yeni yılda daha çok odağımızda olacak."
"Hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan israfa dikkat çekmek istiyoruz"
Osman Arıoğlu, Eksim Holding olarak proaktif sürdürülebilir bakış açısıyla büyümelerine devam ederken insan odaklı ve çevreye saygılı iletişim kampanyalarıyla etkilerini daha da artıracaklarını vurgulayarak, özellikle enerji ve gıda alanında hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan israfa dikkati çekmek istediklerini söyledi.
Enerji kaynaklarını verimli kullanmayı ve güvenli gıdaya ulaşamayan milyonlarca insanı düşünerek israfın neden olduğu sonuçları en çarpıcı biçimde gözler önüne serecek kampanya, proje ve işbirliklerini holding bünyesinde devreye alacaklarını ifade eden Arıoğlu, şunları kaydetti:
"Eş zamanlı olarak, yenilenebilir enerji alanında ülkemizin yeşil dönüşüm merkezi olma yolundaki çabalara Eksim Enerji ile azami katkı sunacak, Eksun Gıda AR-GE merkezinde tüketici ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştireceğiz. 2023'te Çölyak Vakfı ile hayata geçirdiğimiz Çölyak ve Glütensiz Yaşam Zirvesi'ni her yıl düzenleyerek toplumun gereksinim duyduğu gıda ürünleri üzerinde çalışmalarımızı sürdürecek ve işbirlikleriyle sosyal faydayı yaygınlaştıracağız. Öte yandan, 1600 civarında sporcumuzun yer aldığı DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü ile gençlerin daha iyi bir gelecek hayaline desteğimizi artıracağız. Sportif ve kültürel sürdürülebilirliğe olan katkımızı 2024'te yeni projelerle zenginleştireceğiz."
"Geçen yıl ciromuzu 2 kat artırdık"
Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arıoğlu, holding çatısı altında yer alan yaklaşık 10 bin çalışanlarıyla bu yıl da ülke ekonomisine katkı sağlamak için gayretlerini sürdüreceklerini söyledi.
Arıoğlu, "Holding olarak stratejik alanlara odaklanmış bakış açısıyla yatırımlar gerçekleştiren ve kendimizi bir yatırım holdingi olarak gören kimliğimizle 2024 yılında enerji, gıda ve girişim sermayesinde büyümeye devam edeceğiz. Geçen yıl ciromuzu bir önceki yıla göre 2 kat artırmıştık. Bu yıl da ülkemiz ve dünyamızda yaşanan gelişmeler karşısında proaktif sürdürülebilir bir yaklaşımla grup şirketlerimizi en iyi seviyeye taşımaya gayret gösterdik." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.