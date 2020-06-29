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Ekonomi

Ekonomiye güven, normalleşme süreciyle yükseldi

Kovid-19 ile mücadelede normalleşme adımlarının atıldığı haziranda, ekonomiye güven yüzde 19,1 artışla 73,5'e çıktı.

Erhan Cihan Ünal   | 29.06.2020
Ekonomiye güven, normalleşme süreciyle yükseldi

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlem ve sınırlamaların normalleşme süreciyle kademeli olarak kaldırıldığı haziranda, ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 19,1 artarak 73,5'e ulaştı.

Çin'den tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için alınan önlemler, küresel ekonomiyi olumsuz etkilerken, bu durum açıklanan verilerde de etkisini gösterdi.

Bu yılın ocak ayında 97,1 seviyesinde bulunan ve şubatta 97,5'e çıkan ekonomik güven endeksi, salgının Türkiye ekonomisi üzerinde etkilerinin en fazla görüldüğü nisanda 51,3'e kadar geriledi.

Hayata geçirilen destek mekanizmalarının olumlu etkileriyle bu seviyeden yükselişe geçen ekonomik güven endeksi, normalleşme sürecinin başlamasıyla toparlanmasını hızlandırdı. Ekonomik güven endeksi haziranda, mayıs ayına göre yüzde 19,1 artışla 73,5'e çıktı.

"Kredi faizlerinin düşmesi yarım kalan işlerin sürmesine imkan tanıdı"

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, yaptığı değerlendirmede, salgın sonrası ekonomilerin durma noktasına gelmesinin genel ekonomik verilere de yansıdığını söyledi.

Salgına yönelik atılan adımlar ve haziranda normalleşme sürecinin başlamasının veriler üzerinde iyimserliğe neden olduğunu vurgulayan Cevizci, şunları kaydetti:

"Ekonomik güven endeksinde kaydedilen yüzde 19,1'lik artışı tüm bu adımların bir yansıması olarak görüyoruz. Alt endekslere baktığımızda inşaat sektörü güven endeksi yüzde 33,1 arttığı ve reel kesim güven endeksinin yüzde 22,2 yükseldiği dikkati çekiyor. İnşaat sektöründe gerek konut faizleri gerekse diğer kredi faiz gruplarında düşüşlerin yaşanması, alıma imkan tanıdığı gibi yarım kalan işlerin sürmesi adına da finansman olanağı sağladı. Salgının gidişatında aksilik yaşanmadıkça güven endekslerindeki toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz."

Cevizci, perakende ticaret sektörü güven endeksinin yüzde 9,3, hizmet sektörü güven endeksinin de yüzde 8,5 artığına değinerek, normalleşme adımlarının devam etmesi durumunda turizm sektörünün de hizmet sektörünü destekleyeceğinin altını çizdi.

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