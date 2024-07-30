Dolar
33.08
Euro
35.80
Altın
2,391.02
ETH/USDT
3,344.10
BTC/USDT
66,969.00
BIST 100
10,801.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,5 azalarak 94,4 oldu.

Hülya Ömür Uylaş  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda 95,8 olan endeks, temmuzda yüzde 1,5 azalışla 94,4'e düştü.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3,1 azalarak 75,9'a geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 düşüşle 98,7 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 azalışla 114,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,5 düşüşle 107,1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,9 azalarak 87,1 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199
Mart98,9100
Nisan102,499
Mayıs103,898,2
Haziran101,395,8
Temmuz99,494,4
Ağustos94,2
Eylül95,5
Ekim96,6
Kasım95,3
Aralık96,4
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından zararlı içeriklere karşı "DUY" ihbar hattı
Mersin'de "müstehcen yayın" iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı
Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da bazı bölgelerde yağış etkili oluyor

Benzer haberler

Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Güven endeksi temmuzda hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe azaldı

Yerli turistler yılın ilk çeyreğinde 45,3 milyar lira seyahat harcaması yaptı

Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 3,1 azaldı

Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 3,1 azaldı
Motosiklet sayısı 4 ilde otomobili geride bıraktı

Motosiklet sayısı 4 ilde otomobili geride bıraktı
Türkiye'de üniversite mezunlarında istihdam oranı yüzde 75,6

Türkiye'de üniversite mezunlarında istihdam oranı yüzde 75,6
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet