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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi eylülde değişmeyerek 94,3 oldu

Ekonomik güven endeksi, eylülde aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 29.09.2022
Ekonomik güven endeksi eylülde değişmeyerek 94,3 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta 94,3 iken eylülde de aynı düzeyde kaldı.

Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artışla 72,4'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,2 azalışla 100,2'ye düştü.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 artarak 118,2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 artışla 115,9'a, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 2,1 artarak 88,1'e yükseldi.

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