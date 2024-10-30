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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,2 arttı

Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3,2 artarak 98 oldu.

Mehmet Can Toptaş  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,2 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde 95 olan endeks, ekimde yüzde 3,2 artarak 98'e yükseldi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3 artışla 80,6'ya çıktı.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 3 yükselişle 102,2 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 114,2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 artışla 110,7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalışla 86,3 değerini aldı.

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