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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 4,4 artarak 85,9 değerine yükseldi.

Zeynep Çetinkaya   | 28.08.2020
Ekonomik güven endeksi arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu ay, temmuza göre yüzde 4,4 artarak 85,9 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 5,8 artarak 105,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,7 yükselerek 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,2 artışla 94,9 olurken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,3 azalarak 85 değerine geriledi.

Tüketici güven endeksi, ağustosta yüzde 2,2 azalarak 59,6 değerine düştü.

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