Euro
8.21
Dolar
6.98
BIST 100
1,129.95
Altın
1,954.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik yayınladı
logo
Ekonomi

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 11,8 artarak 82,2 değerine yükseldi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 30.07.2020
Ekonomik güven endeksi arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu ay hazirana göre yüzde 11,8 artarak 82,2 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 10,7 artarak 99,4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 20,2 yükselerek 66,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,6 artışla 94,6, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 11,6 artarak 87 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ise temmuzda yüzde 2,7 azalarak 60,9 değerine geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜSAD bayram öncesi yola çıkanlar için tavsiye listesi hazırladı
Rusya'da ikinci Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 834 bini geçti
Rize Valisi Çeber: Vaka sayısındaki artışlar bizi endişelendiriyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 17 milyon 195 bini geçti

Benzer haberler

Bakan Albayrak: Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz

Bakan Albayrak: Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz

Ekonomik güven endeksi arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda arttı

Türkiye'nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı

Türkiye'nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı

TÜİK: İkinci çeyreğe ilişkin turizm istatistikleri haber bülteni yayımlanamayacak

TÜİK: İkinci çeyreğe ilişkin turizm istatistikleri haber bülteni yayımlanamayacak
TÜİK ve HAK personel alacak

TÜİK ve HAK personel alacak