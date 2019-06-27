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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,6 artarak 77,5'ten 83,4'e yükseldi.

Dilara Zengin   | 27.06.2019
Ekonomik güven endeksi arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 7,6 artarak 83,4'e yükseldi. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Haziran ayında tüketici güven endeksi 57,6, reel kesim güven endeksi 99,6, hizmet sektörü güven endeksi 85,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,2 ve inşaat sektörü güven endeksi 50,4 değerine çıktı.

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