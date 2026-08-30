Ekonomi yönetimi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü simgelerinden olan 30 Ağustos'un ruhunu, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yaşattıklarını bildirdi.

Ülkenin şanlı tarihinin mirasına sahip çıkarak, geleceğe güvenle baktıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Kacır, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Anadolu'yu ebedi yurt kılan, bağımsızlık ateşinin asla sönmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü kutlayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İstiklal mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Dün cephede destan yazan o sarsılmaz iradeden aldığımız güçle, bugün Türkiye Yüzyılı'nı aynı bağımsızlık ruhuyla inşa ediyoruz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusunun öncülüğünde kazanılan zaferin, istiklal yürüyüşünün en sarsılmaz adımı olduğunu belirtti.

"Vatanımızın bekasını korumak en büyük vazifemiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, tarihte ağustos aylarının hep dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarının aralandığını, Mercidabık'ta yeni ufuklar açıldığını, Sakarya'da düşmanın durdurulduğunu ve 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'la vatan topraklarının tamamen hürriyetine kavuştuğunu belirtti.

Zaferin işgal altındaki bir ülkeyi yeniden bağımsız kılmakla kalmadığını, üzerine Cumhuriyetin sağlam temellerinin atıldığı bir zemin de hazırladığını kaydeden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Bakanlık olarak bu emaneti geleceğe taşımanın sorumluluğuyla hareket ettiklerinin altını çizdi.

Uraloğlu, ecdadın kanıyla, teriyle kazandığı bu topraklarda bugün yollarla, raylarla, köprülerle, tünellerle, uçuş pistleriyle, limanlarla örülü bir ulaşım ağı kurduklarını, milletin refahını büyütecek, Türkiye'yi bölgesinin lojistik üssü haline getirecek eserleri birer birer hayata geçirdiklerini bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her yeni hat, her yeni köprü, aslında 1922'de kazanılan bağımsızlığı ekonomik ve stratejik alanda da pekiştirme çabamızın somut bir yansımasıdır. Söz konusu çabanın son dönemdeki en önemli halkalarından biri, Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak olan Kalkınma Yolu Projesi'dir. Bu proje Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye sınırına, oradan da Avrupa'ya uzanacak yaklaşık 1200 kilometrelik bu koridor, demir yolu, otoyol, enerji nakil ve iletişim hatlarını bir arada barındıran, kıtalar arası ticarete yeni bir omurga kazandıracak dev bir eserdir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı vizyonu doğrultusunda yürüttükleri bu çalışmayı, ağustos ayının zafer dolu ruhuna yakışan bir kazanım olarak gördüklerini vurgulayan Uraloğlu, proje tamamlandığında, Türkiye'nin jeostratejik konumunun bir kez daha milletin lehine, bölgesel refahın ve barışın hizmetine dönüşeceğine dikkati çekti.

Uraloğlu, bayramı daha da anlamlı kılmak adına, vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerini belirterek, 30 Ağustos günü boyunca ücretsiz olan ulaşım araçlarına ilişkin de bilgi verdi.

Milyonlarca vatandaşın bayram coşkusunu şehrin dört bir yanına özgürce taşımasına, sevdikleriyle buluşmasına vesile olmayı ve bu coşkuyu geniş kitlelere yaymayı amaçladıklarını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, bize bu toprakları emanet eden kahraman gazilerimizi ise şükranla yad ediyorum. Onların bıraktığı emaneti büyüterek geleceğe taşımak, milletimizin birliğini ve vatanımızın bekasını çelikten bir iradeyle korumak en büyük vazifemizdir ve bu vazifeden asla geri durmayacağız."