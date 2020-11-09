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Ekonomi

Ekimde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ekimde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde sağlandı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 09.11.2020
Ekimde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, ekimde en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,22, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,64 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, dolar yüzde 1,22, avro yüzde 1,04 kazandırdı. Külçe altın yüzde 0,21, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,63, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,76 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 2,62, avro yüzde 2,45 ve külçe altın yüzde 1,17 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,27 ve DİBS yüzde 1,41 yatırımcısını kayba uğrattı.

Külçe altın üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,85 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,74 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araç olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,68 le yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti. DİBS'in ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,38, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,95 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan yatırım aracı olduğu belirlendi.

Yıllık en çok külçe altın kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 46,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 55,11 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yıllık yüzde 22,88 ve dolar yüzde 15,30 oranlarında yatırımcısına kazandırırken BIST 100 endeksi yüzde 0,47, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,45 ve DİBS yüzde 3,78 oranlarında kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde avro 29,81, dolar yüzde 21,80, BIST 100 endeksi yüzde 5,15, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,99 ve DİBS yüzde 1,64 kazandırdı.

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