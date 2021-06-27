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Ekonomi

Egeli ihracatçıların 2021 turşu ihracatı hedefi 300 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi'nden bu yıl 300 milyon dolarlık turşu ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Halil Şahin   | 27.06.2021
Egeli ihracatçıların 2021 turşu ihracatı hedefi 300 milyon dolar

İzmir

Hayrettin Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde turşuya talebin arttığını belirtti.

Türkiye’nin geçen yıl 55 milyon ton taze meyve sebze üretimine imza attığına işaret eden Uçak, "Ege Bölgesi, ürün desenindeki çeşitlilik ve zenginlik sayesinde Türkiye'nin turşu üretim ve ihracatında açık ara lider konumda. 2020 yılında Türkiye'nin gerçekleştirdiği 277 milyon dolarlık turşu ihracatının yüzde 79'unu Ege Bölgesi'nden gerçekleştirdik. 2021 yılında da Türkiye’nin 109 milyon dolarlık ihracatına 88,5 milyon dolarlık katkı sağladık. Turşu ihracatında Ege Bölgesi'nin payı yüzde 81'e ulaştı. 2021 yılı için Ege Bölgesi'nden 300 milyon dolarlık turşu ihraç etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamada, Türk turşu sektörünün bu yıl ocak–mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24'lük artışla 109 milyon dolarlık ihracata ulaştığı, ihracat yapılan ülke sayısının 106'ya çıktığı, Almanya'nın Türkiye'den en çok turşu ihraç edilen ülke olduğu belirtildi.

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