Ege'de tarımda 10 milyar dolar ihracat hedefi
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tarım ve hayvancılık sektörü ihracatında geçen yılı başarılı bir performansla kapattıklarını belirterek, bu alanda 10 milyar dolarlık hedef koyduklarını ifade etti.
İzmir
Birlikten yapılan açıklamaya göre, EİB kanalıyla 2022'de, önceki yıla göre yüzde 17 artışla 6 milyar 727 milyon dolarlık tarım ve hayvancılık ürünü ihraç edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Jak Eskinazi, Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 19'unu karşılayan Ege'nin, kuru meyve, zeytin-zeytinyağı, su ürünleri, baharat, tütün, odun dışı orman ürünleri ve organik üretimde dünya pazarında iddialı olduğunu kaydetti.
Geçen yıl yakalanan ihracat artışının bu yıl da sürmesini beklediklerini aktaran Eskinazi, "Önümüzdeki süreçte yüksek teknolojili yatırımlar ve sürdürülebilirlik vizyonuyla 10 milyar dolar tarım ihracatına ulaşacağımızı öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Eskinazi, Dikili, Bayındır, Bergama ve Kınık'ta kurulacak tarıma dayalı ihtisas OSB'ler sayesinde bölgenin tarımsal ihracatının orta vadede katlanarak artmasını beklediklerini bildirdi.
Tarım ve gıdada ABD ve Çin pazarlarına ihracatı artırmak için yoğun tanıtım çalışması yapıldığını ifade eden Eskinazi, uzak pazarlar için lojistik desteğine ihtiyaç duyulduğunu, özellikle yaş meyve ve sebzede uygun fiyatlarla hava kargo imkanının sunulması gerektiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.