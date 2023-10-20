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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Ekonomi

Ege Bölgesi'nde 179 bin ton pamuk üretimi bekleniyor

Ege Bölgesi'nde 2023-2024 sezonunda 104 bin hektar tarım arazisinde 179 bin ton pamuk üretilmesinin beklendiği bildirildi.

Haydar Toprakçı  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Ege Bölgesi'nde 179 bin ton pamuk üretimi bekleniyor

İzmir

İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası ve Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği işbirliğinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ile yapılan protokol kapsamında yapılan tahmin çalışmalarının sonuçları, düzenlenen toplantıyla açıklandı.

Tahmin heyeti raporuyla ilgili açıklama yapan İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, konuşmasına Gazze'de masum insanların öldürüldüğü saldırılarını sürdüren İsrail'i kınayarak başladı.

Tarımsal üretim ve emtia piyasalarının savaşlar, deprem ve iklimsel olaylardan hızlı ve çok etkilendiğini dile getiren Uçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok sayıda işletmeye hasar vermesi nedeniyle son 9 aydır pamuk piyasasının beklenen yapıya ulaşamadığını söyledi.

Uçak, dünyada pamuğun kilogram fiyatının 60 lira seviyesinde olduğunu, Türkiye'de ise yerli pamuğun 45-46 lira seviyesini geçemediğini, bugünkü fiyat koşullarının üreticiye olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması için prim desteğinin kilogram başına en az 5 lira seviyesine yükseltilmesi gerektiğini düşündüklerini belirtti.

2023/24 sezonu Ege Bölgesi rekolte tahmin sonuçlarını açıklayan Uçak, şunları kaydetti:

"Bir önceki sezona göre bölgemizde pamuk ekim alanlarının yüzde 12,3 oranında azalarak 104 bin hektara düştüğü tahmin edilmiştir. Ortalama kütlü pamuk veriminin dekarda 440 kilogram olması beklenmektedir. Buna göre kütlü pamuk üretiminin 460 bin ton olacağını öngörüyoruz. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 39 olacağı ve bu randıman oranıyla mahlıç pamuk üretiminin 179 bin ton olacağı tahmin edilmektedir."

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