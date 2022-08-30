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Ekonomi

Edirne'de çiftçiler "gün döndü" veriminden memnun

Edirne'de "gün döndü" olarak da anılan ayçiçeklerinin biçerdöverlerle hasadı sürüyor.

Hakan Mehmet Şahin   | 30.08.2022
Edirne'de çiftçiler "gün döndü" veriminden memnun Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Ülke üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin yapıldığı ve "Türkiye'nin ayçiçeği deposu" olarak nitelenen Trakya'da 10 gün önce başlayan hasatta alınan verim çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Çiftçi Arif Yaran, AA muhabirine, bu sene yaklaşık 10 dönümlük alanda ekim yaptığını, verdiği emeklerin karşılığını bugün aldığını belirtti.

Kurak geçen mevsime rağmen ayçiçeği veriminden memnun olduklarını anlatan Yaran, "Geçen sene bu kadar verim almamıştık. Bu sene dönümüne 250 kilogram ürün aldık. Allah'a şükür verimden memnunuz." dedi.

Yaran, bu sene yağışların az olmasına rağmen bölgede ürün veriminin iyi olduğunu anlattı.

Çiftçi Nazmi Vardar ise yaklaşık 14 dönümlük alanda ekim yaptığını, ortalama dekar başı 170-200 kilogram ayçiçeği aldığını, verimin yüksek olmasının memnun edici olduğunu vurguladı.

"Genel olarak alınan verimden memnunuz"

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Erdoğan Yanılmaz da tüm Trakya'da ayçiçeği hasadının başladığını belirtti.

Kendilerinin de Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyünde hasat yaptıklarını anlatan Yanılmaz, "Bu sene kurak geçen bir sezon yaşadık. Mevsimlerin kurak geçmesine rağmen ayçiçeğinde 160 ile 250 kilograma kadar ürün alanlar oldu. Bunda kuraklığa dayanıklı ayçiçeği çeşitlerinin ekimi de etkili oldu. Genel olarak alınan verimden memnunuz." dedi.

Ayçiçeğinin dünya genelinde stratejik bir ürün haline geldiğini vurgulayan Yanılmaz, Rusya-Ukrayna savaşının ardından tüm dünyada yağ fiyatlarının arttığını söyledi.



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