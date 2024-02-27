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Ekonomi

Edirne, 2023'te en çok çeltik ve ayçiçeğinin üretildiği kent oldu

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne, geçen yıl en çok çeltik ve ayçiçeğinin üretildiği kent oldu.

Gökhan Zobar  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Edirne, 2023'te en çok çeltik ve ayçiçeğinin üretildiği kent oldu

Edirne

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Edirne'de geçen yıl 445 bin 527 dekarlık alanda 367 bin 352 ton çeltik üretildi. Türkiye'deki üretimin yüzde 41'ini tek başına karşılayan Edirne bu rakamla birinci sırada yer aldı.

Yağlık ayçiçeği üretiminde de liderliğe yükselen Edirne'de, 2023 yılında 1 milyon 294 bin 200 dekarlık alandan 257 bin 651 ton ayçiçeği rekoltesi elde edildi. Bu verilere göre ülkedeki ayçiçeği üretiminin yüzde 13'ü Edirne'de gerçekleşmiş oldu.

Kent, yüzde 14'lük payıyla kanola üretiminde üçüncü, buğdayda ise yüzde 4'lük payıyla dördüncü sırada yer aldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yaptığı açıklamada, kentin Türkiye'nin bitkisel üretiminde söz sahibi olmaya devam ettiğini söyledi.

Kentin zengin topraklarında yüksek verimli üretim yapıldığını aktaran Bayazıt, "Çeltikten sonra ayçiçeği üretiminde de birinci olduk. Buğday üretiminde ise yedinci sıradan dördüncü sıraya yükseldik. Bu başarıda emeği geçen ve katkı sağlayan tüm çiftçilerimize, tarım sektörü paydaşlarımıza teşekkür ediyor, bereketli ve hayırlı üretim sezonu geçirmelerini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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