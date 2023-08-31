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Ekonomi

ECB tutanakları, büyüme endişelerine rağmen "enflasyon hedefi" sinyali verdi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuz ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, ekonominin resesyona girmesinden ziyade enflasyonun hedefe dönmemesinden daha fazla endişe duyduğunu ortaya koydu.

Bahattin Gönültaş  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
ECB tutanakları, büyüme endişelerine rağmen "enflasyon hedefi" sinyali verdi

Berlin

ECB Yönetim Konseyi'nin 26-27 Temmuz'da Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklar, üyelerin, faiz artışlarına karar verirken beklenen verilerden ziyade gerçekleşen verilere daha fazla önem verme tutumuna bağlı kaldığını ortaya koydu.

Üyelerin gıda fiyatlarının düşmesine rağmen yüksek kaldığına dikkati çektiği belirtilen tutanaklarda, üyelerin, enflasyonun görünümünün hala yüksek olması ve büyüme görünümünün zayıflaması nedeniyle ekonominin yumuşak iniş senaryosunun aksine bir stagflasyon aşamasına girebileceği endişesini de dile getirdiği kaydedildi.

ECB tutanaklarında, konsey üyelerinin, mevcut belirsizlikler ve yerleşik enflasyonu düşürmenin büyük maliyetleri göz önüne alındığında, "para politikasını daha fazla sıkılaştırmayı yeterince sıkılaştırmamaya" tercih edebileceği aktarıldı.

Tutanaklarda, para politikasında sıkılaştırmanın çok erken durdurulması riskinin hala yüksek görüldüğü belirtildi.

Birkaç ay içinde ana faiz oranlarını 9 kez artıran ECB, 14 Eylül'de faiz oranlarını belirlemek için toplanacak.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta da aynı seviyede ölçüldü.

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