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Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde'dan "faizde önemli ölçüde artışa devam" mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Enflasyonun hala çok yüksek olması ve (ilerleyen süreçte) yukarıda kalacağının tahmin edilmesi nedeniyle faiz oranlarını önemli ölçüde daha fazla yükseltmeyi umuyoruz." dedi.

Gökhan Kurtaran   | 15.12.2022
ECB Başkanı Lagarde'dan "faizde önemli ölçüde artışa devam" mesajı

Londra

Lagarde, ECB'nin, aralık ayı toplantısında, üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Avro Bölgesi ekonomisinin yavaşladığını, Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle jeopolitik risklerin yüksek seyrettiğini belirten Lagarde, "Bugün faiz oranlarını yükseltmeye karar verdik. Enflasyonun hala çok yüksek olması ve (ilerleyen süreçte) yukarıda kalacağının tahmin edilmesi nedeniyle faiz oranlarını önemli ölçüde daha fazla yükseltmeyi umuyoruz." dedi.

Küresel büyümenin sıkılaşan mali koşullar nedeniyle yavaşladığını ifade eden Lagarde, zayıf ekonominin biraz daha yüksek işsizlik oranları görülmesine yol açabileceğini söyledi.

Lagarde, "Enerji ve gıda maliyetleri de ısrarla beklenenden daha uzun süre yüksek kalabilir. Dünya ekonomisi beklediğimizden daha keskin bir şekilde zayıflarsa Avro Bölgesi de büyüme önünde ek bir engel oluşturabilir." dedi.

Lagarde, enflasyonda yüzde 2 seviyesine dönülmesi yönündeki hedefe ulaşana kadar politika faizinin istikrarlı bir hızda ve önemli ölçüde artırılmasının planladığını kaydetti.

Avroda yaşanan değer kaybının enflasyondaki artışta etkisi olduğunu ifade eden Lagarde, hükümetlerin, verilen mali destekleri ilerleyen dönemde yürürlükten kaldırmasıyla Avro Bölgesi'nde gelecekte enflasyonun yeniden artabileceği uyarısında bulundu.

ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, üç temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtilerek, refinansman faizinin yüzde 2,50'ye, mevduat faizinin yüzde 2'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 2,75'e yükseltildiği bildirildi.

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