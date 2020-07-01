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Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde: Küresel ekonomide toparlanma inişli çıkışlı olabilir

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, küresel ekonomide toparlanmanın inişli çıkışlı olabileceğini söyledi.

Gökhan Kurtaran   | 01.07.2020
ECB Başkanı Lagarde: Küresel ekonomide toparlanma inişli çıkışlı olabilir

Londra

Birleşmiş Milletler toplantısı için hazırlanan video mesajında konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, “Ekonomide kötü geride kaldı. Fakat daha en zoru ise henüz gelmedi.” dedi.

Lagarde, küresel ekonomide salgının şoklarının belirleyici olacağını, toparlanmanın belirsiz ve eşit olmayan bir şekilde, inişli çıkışlı gerçekleşebileceğine işaret etti.

Küresel ekonomideki değişimin işsizliğin ve eşitsizliğin artmasına neden olacağını belirten Lagarde, hassas durumda olan insanların zor durumda kalabileceğini söyledi.

ECB Başkanı Lagarde, “Eğer yeşil ve sürdürülebilir kalkınmayı her şeyin önüne koymazsak ve dayanışmayı temel prensip olarak benimsemezsek, tuhaf ve hoş olmayan ikaza maruz kalabiliriz.”

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