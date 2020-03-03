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Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde: Koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele için harekete geçmeye hazırız

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye verdiği olumsuz etkiyle mücadele konusunda "uygun ve hedeflenen önlemler" almaya hazır olduklarını bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 03.03.2020
ECB Başkanı Lagarde: Koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele için harekete geçmeye hazırız

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye verdiği olumsuz etkiyle mücadele konusunda "uygun ve hedeflenen önlemler" almaya hazır olduklarını bildirdi.

Lagarde, yaptığı yazılı açıklamada, “Koronavirüs salgını, ekonomik görünüm ve finansal piyasaların işleyişinde risk oluşturacak şekilde hızlı ilerleyen bir durumdur.” değerlendirmesinde bulundu.

ECB’nin gelişmeleri ve bunların ekonomi üzerindeki etkilerini yakından izlediğini vurgulayan Lagarde, “Koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele için harekete geçmeye hazırız. Gerektiğinde ve altında yatan risklerle orantılı olarak uygun ve hedeflenen önlemler almaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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