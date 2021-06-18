Euro
10.35
Dolar
8.72
BIST 100
1,395.44
Altın
1,776.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Diplomasi Forumu, “Liderler Oturumu I” ile devam ediyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizleme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

ECB bankalara kaldıraç esnekliğini 9 ay uzatacak

Avrupa Merkez Bankası, bankalar için mevcut kaldıraç esneklik oranının 2022 yılının mart ayına kadar uzatıldığını duyurdu.

Gökhan Kurtaran   | 18.06.2021
ECB bankalara kaldıraç esnekliğini 9 ay uzatacak

Londra

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB), yapılan yazılı açıklamada, bankaların salgın döneminde ekonomiye kredi sağlamaya devam edebilmesi amacıyla bankalar için mevcut kaldıraç esneklik oranının 2022 yılının mart ayına kadar uzatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Bankadan yapılan açıklamada, ECB’nin borç verenlerin kaldıraç oranlarını hesaplarken gelecek yıl mart ayına kadar merkez bankalarında tutulan mevduatları hariç tutmalarına izin verileceğini de hatırlattı.

Normal şartlarda ECB’nin bankalara tanıdığı kaldıraç esnekliğinin 27 Haziran 2021 tarihinde sona ermesi bekleniyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
﻿İsrail ile Filistin arasında 1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşı takası yapılacak
Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı
Aşı programındaki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşıları tamamlandı
Dünya genelinde 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya'da halkın yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı

Benzer haberler

İtalya, İngiltere'den geleceklere 5 günlük karantina şartı getirdi

İtalya, İngiltere'den geleceklere 5 günlük karantina şartı getirdi

İngiltere Başbakanı Johnson: Sağlık Bakanı'na güvenim tam

ECB bankalara kaldıraç esnekliğini 9 ay uzatacak

AB-İngiltere ilişkilerinde Kuzey İrlanda gerilimi artıyor

AB-İngiltere ilişkilerinde Kuzey İrlanda gerilimi artıyor
İngiliz denetim kurumundan Apple ve Google’a inceleme

İngiliz denetim kurumundan Apple ve Google’a inceleme
İngiltere Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

İngiltere Afrin'deki hastane saldırısını kınadı