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Ekonomi

EBRD’den 4 milyar avroluk sermaye artırım kararı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) hissedarları bankanın ödenmiş sermayesinin 4 milyar avro artırılarak sermaye tabanının 34 milyar avroya yükseltilmesine karar verdi.

Gökhan Kurtaran  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
EBRD’den 4 milyar avroluk sermaye artırım kararı

Londra

EBRD’den yapılan açıklamada, bankanın ödenmiş sermayesinin 4 milyar avro artırılması yönündeki tavsiye metninin geçen ay bankanın yönetim kuruluna sunulduğu hatırlatıldı ve kurulun sermaye artırımını 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmek üzere onayladığı duyuruldu.

Açıklamada, bankanın sağlanan ek sermayeyi Ukrayna’da reel ekonominin sürdürülebilir yatırımlar yoluyla desteklenmesi için kullanacağı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso "Bu EBRD için tarihi bir an. Hissedarlarımızın verdiği karar, bankaya duydukları güveni bu misyon ve etki yaratan, özgün iş modeli yolu ile bir kez daha teyit ediyor.” dedi.

Kurumun, Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım Bankası’na ek olarak 72 ulusal hissedarı mevcut.

En son geçen ay Irak’ın hissedar olarak katıldığı banka, kurulduğu 1991 yılından bu yana 6 bin 800’ün üzerinde projeye toplam 190 milyar avroyu aşan yatırımın gerçekleştirilmesini sağladı.


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