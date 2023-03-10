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Ekonomi

EBRD Başkan Yardımcısı Rigterink 12 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink’in 12 Mart’ta Türkiye’yi ziyaret edeceği duyuruldu.

Gökhan Kurtaran  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
EBRD Başkan Yardımcısı Rigterink 12 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Londra

Bankadan yapılan açıklamada, EBRD Başkan Yardımcısı Rigterink’in 12 Mart tarihinde Türkiye’ye dört günlük bir ziyarette bulunacağı, İstanbul ve Ankara’da devlet yetkilileri ve özel sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Rigterink’in ziyaret kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüşmesinin planlandığı kaydedildi.

"EBRD, depremden etkilenen bölgelere 1,5 milyar avroya varan yatırım yapacak"

Bankanın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen EBRD Başkan Yardımcısı Ringterink, “Türkiye, EBRD için çok önemli bir ülke. Yıkıcı can ve geçim kaynakları kaybının yanı sıra felaketin benzeri görülmemiş ekonomik maliyeti var. Bu sağlam ve anlamlı bir desteği gerektiriyor. Bu nedenle EBRD, önümüzdeki iki yıl içinde Türkiye'nin güneydoğu bölgesine 1,5 milyar avroya kadar yatırım yapmayı planlıyor.” ifadelerini kullandı.

Rigterink, bu rakama müşterilerine yardımcı olmaları için bankalara (kredi olarak) verilmek üzere 600 milyon avroluk onaylanmış bir çerçevenin de dahil olduğunu belirterek, "Bunu altyapı yatırımları ve özel sektör desteği gibi alanları da kapsayacak şekilde genişletmek için çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de bankanın yatırımlarını sürdürmeye olan bağlılığını bir kez daha vurgulayan Rigterink, “EBRD olarak, ülkeye toparlanma ve yeniden yapılanma çabalarında etkili, uzun vadeli destek sağlamayı taahhüt ediyoruz." ifadesini kullandı.

EBRD, Türkiye'ye 2009'dan bu yana yaklaşık 17 milyar avroluk yatırım yaptı.

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