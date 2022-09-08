e-ticaret sitelerinde okul hareketliliği yaşanıyor
ETİD Başkanı Ekmekçi, kovid-19 salgınının etkisiyle alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini belirterek, "Özellikle pazar yerlerinin başlattığı indirim kampanyalarının e-ticarete yoğun bir katkısı olacağını öngörüyoruz." dedi.
Istanbul
Elektronik Ticaret İşletmeciler Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi okul alışverişinde e-ticaretten satışların artmasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
Ekmekçi, okul alışverişlerinin e-ticaret siteleri aracılığıyla yapılmasının önemli nedenlerinin, online alışverişte çok fazla ürünü kısa sürede ve zahmetsizce bulunabilmesi ve zamandan önemli ölçüde tasarruf edilmesi olduğunu söyledi.
Ailelerin uygun ve avantajlı ödeme koşullarıyla çocuklarının okul ihtiyaçlarını alabildiğini aktaran Ekmekçi, "Ailelerin siparişleri kapılarına kadar geliyor. Çeşitli online alışveriş sitelerinde yapılan indirimler, alışveriş kredisi seçeneklerinin yanı sıra, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite dönemleri için hazırlanan ayrı ayrı okul alışverişi listeleriyle de velilerimiz istedikleri ürüne çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor." şeklinde konuştu.
"Bu sene alışverişlerde yüzde 70 artış bekliyoruz"
Ekmekçi, geçen yıllarda okula dönüş döneminde online alışverişlerde kırtasiye ve giyim sektöründe yüzde 30-40'lık artış yaşandığını, bu sene ise yüzde 70 artış beklediklerini kaydetti.
Kovid-19 salgınının etkisiyle alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini belirten, Ekmekçi, "Online alışveriş hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu değişim süreci etkisini günümüzde de sürdürüyor. Okulların açılmasına az zaman kaldı, okul alışverişleri de hızlandı. Özellikle pazar yerlerinin başlattığı indirim kampanyalarının e-ticarete yoğun bir katkısı olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ekmekçi, salgın döneminde online eğitim nedeniyle teknoloji ürün kategorilerinin de online alışverişte öne çıktığını belirterek, "Tüketicilerin özellikle kampanya dönemlerinde uzun süredir almak istedikleri teknolojik ürünlerini satın aldıklarını gözlemliyoruz. Okul alışverişlerinde de çocukların eğitimleri kapsamında çağın gerisinde kalmama adına veliler teknolojik ürünler özellikle laptop, akıllı çocuk saati ve tablet alışverişlerini sürdürüyor." diye konuştu.
Bu yıl okul alışverişlerinde kırtasiye ürünleri, okul çantası, suluk, okul kıyafetleri gibi ürünlerin ön plana çıkmasını beklediklerini aktaran Ekmekçi, şunları kaydetti:
"Bilindiği gibi okul alışverişleri özellikle öğretime yeni başlayacak öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre biraz masraflı olabiliyor. Bu hususta hem velilerimizi mağdur etmemek hem de mevcut pazarda şirketlerin rekabet edebilmesi için anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kampanyada kırtasiye, kitap, bilgisayar, tablet, hobi, ofis mobilyaları gibi çeşitli ürünlerde özel indirimler ve ödeme imkanları hazırlanıyor.
Bu kolaylıklar, velilerimizin e-ticarete eğilimini artırıyor. Özellikle okulların erken açılması sebebiyle alışveriş yapma fırsatı bulamayan veliler için online alışveriş kurtarıcı olacak. Ayrıca ürün gamının genişliği ve eve teslimat gibi sebeplerle online alışverişin bu yıl okul alışverişlerinde ön planda olacağına inanıyoruz."
Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün ise velilerde okul alışverişleri konusunda ortak beklentilerin aranan ve ihtiyaç duyulan her ürünü bulabilmek, çok seçenek, kalite, uygun fiyat ve uygun ödeme koşulları olarak öne çıktığını belirtti.
Hepsiburada olarak velilerin beklentilerini seçenek, ürün kalitesi, uygun fiyatlar ve uygun ödeme koşullarıyla karşıladıklarını aktararak, "Sepette indirimler, sürpriz indirimler, hemen al sonra öde ve alışveriş kredisi gibi sunduğumuz bütçe rahatlatan avantajların yanı sıra, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite dönemleri için hazırlanan ayrı ayrı okul alışverişi listeleriyle de, tüm velilerimize seçimlerinde fikir vermeye, aradıkları ürünleri zahmetsizce, hızla bulmalarına yardımcı oluyoruz." diye konuştu.
Özgün, okul alışverişlerinde e-ticaretin en önemli avantajını velilerin ve çocukların ortak ihtiyaç ve beklentilerinin tümüne tek bir kanaldan yanıt vermek olduğunu vurgulayarak, "E-ticaret üzerinden okul alışverişlerinde her bütçeye uygun, her kalitede milyonlarca seçenek tek bir kanaldan sunuluyor ve aranan, ihtiyaç duyulan her ürün kolayca bulunabiliyor.
Veliler online alışverişte çok daha fazla ürünü çok kısa sürede ve zahmetsizce bulabiliyor, hem bütçelerinden hem de zamanlarından önemli ölçüde tasarruf edebiliyorlar. Ve üstelik online alışverişte çocuklarının okul ihtiyaçlarını çok uygun fiyatlarla ve avantajlı ödeme koşullarıyla alabiliyorlar ve siparişleri kapılarına kadar geliyor." ifadelerini kullandı.
"Akıllı saatler ve tabletlere talepte belirgin bir ilgi var"
Online okul alışverişlerinde en önemli hususun güvenilir bir platform seçilmesi olduğunun altını çizen Özgün, şunları söyledi:
"Alışveriş yapılacak online platformun sadece kredi kartı ve adres gibi kişisel ve hassas bilgiler konusunda değil, marka, renk, adet gibi kıstaslara göre sipariş edilen doğru ürünü, en kısa sürede ve en sağlam şekilde teslim etme konusu da önem taşıyor. Tabii bunların haricinde online okul alışverişlerinde, özellikle kırtasiye ürünlerinde sağlığa uygunluk ve kaliteleri belgeli olanların seçilmesi, ayakkabı ve üniformalarda ölçülerin kalıp farkları da göz önüne alınarak dikkatle gözden geçirilmesi, giysilerde pamuk ve yünlü ürünlerin tercih edilmesi gibi genel anlamda dikkat edilmesi gereken hususları da unutmamak gerek.
Bütçe-ihtiyaç dengesi için önceden bir alışveriş listesi oluşturmak da önemli. Biz de bu konuda da velilerimize yardımcı olabilmek, işlerini kolaylaştırmak ve en uygun fiyatla en kaliteli ürünleri sağlayabilmek adına özel alışveriş listeleri oluşturduk. Her yaşa göre özenle ve ihtiyaçlara göre dikkatle hazırlanmış bu listelerimizde velilerimiz aradıkları ürünleri kolayca toplu halde bulabiliyor ve uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle alabiliyorlar."
Özgün, sınıf kitapları, forma, çanta, kırtasiye ürünleri, defter gibi genel geçer okul ihtiyaçlarının yanı sıra özellikle teknoloji kategorisindeki akıllı saatler ve tabletlere talepte belirgin bir ilgi yaşandığını söyledi.
Velilerin beklentilerini ve ekonomik şartlarını göz önüne alarak, çocuklara ve velilere destek olabilmek adına, okul ihtiyaçlarına yönelik yeni bir kampanya başlattıklarını belirten Özgün, “Bütçe rahatlatacak şekilde sunduğumuz halihazırdaki tüm avantajlara ek olarak, velilerimiz bu kampanya dahilinde defterden tişörte, çantadan tablete çocuklarının tüm okul ihtiyaçlarını milyonlarca seçenek içinden peşin fiyatına 6 ay taksit avantajıyla karşılayabiliyorlar.
Ayrıca bu yaz hayata geçirdiğimiz 'Hepsiburada Premium' programımıza üye olanlar, 25 TL üzeri tüm siparişlerinde ücretsiz kargo imkanından faydalanıyorlar. Kampanyamıza müşterilerimizin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz.” dedi.
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