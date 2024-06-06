E-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2024 devam ediyor
Uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF ISTANBUL 2024'te, e-ticarette kargo sektörünün önemi, e-ticareti büyütmek için yapılması gerekenler ve e-ihracat konusu ele alındı.
İstanbul
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu WORLDEF ISTANBUL 2024, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda oturumlarla devam ediyor.
Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Ramazan Altınay, "Sınır Ötesi E-ticarette Kargo Sektörünün Rolü: Türkiye'nin Küresel Pazarlara Açılan Kapısı" oturumunda konuştu.
Altınay, Türkiye'nin, hem üretim çeşidi hem de jeopolitik konumu itibarıyla potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti.
Aras Kargo'nun faaliyetlerini anlatan Altınay, "Aras Digital şirketimiz var. Burada yaklaşık 50 mühendisimiz var ve yazılım gerçekleştiriyorlar. Bu yazılımları yaklaşık 10 ülkeye ihraç ediyoruz. Kargo altyapısında kullanılan ürünleri ihraç edecek noktaya geldik." ifadelerini kullandı.
"E-ihracatta en büyük sorun ek maliyetler"
Ramazan Altınay, Türkiye'nin bir e-ticaret ülkesi haline geldiğini belirterek, son 5 yılda pazarın sipariş alanında büyümesinin yüzde 100 düzeyinde oluğunu kaydetti.
Türkiye'de irili ufaklı 500 bin civarında işletmenin e-ticaret yaptığını vurgulayan Altınay, şöyle devam etti:
"Bunların yaklaşık yüzde 76'sı KOBİ. Türkiye'deki e-ticaretin büyük çoğunluğu pazar yerlerinde gerçekleşiyor, yüzde 74 civarında. Artık Türkiye'nin 500 bin satıcıyla e-ihracata hızlı bir şekilde yönelmesi gerekiyor. Son birkaç yıldır da ivmelendiğini görüyoruz. Burada öncü olacak firmalar, pazar yerleri. Türk cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerinde bu alanda ciddi anlamda operasyonlar başladı. Türkiye'nin markaları da oraya taşınmaya başladı. Biz de burada ciddi anlamda yatırımlar yapıyoruz."
Altınay, e-ihracatta en büyük sorunun ek maliyetler olduğunu, bunların başında da nakliye maliyetleri geldiğini anlattı.
"Yeşil lokasyon" projesinden de bahseden Altınay, bazı ilçelerde sadece elektrikli araç kullanacaklarını söyledi. Aras Global Kargo'nun lansmanını yapacaklarını aktaran Altınay, Türkiye'de kargoların yüzde 52'sinin 24 saatin altında teslim edildiğini de sözlerine ekledi.
"Dubai turizm merkezi olma yolunda ilerliyor"
Dubai CommerCity Kıdemli Direktörü Arjun Sarkar, "E-ticareti Büyütmek İçin Orta Doğu'daki Fırsatlardan Yararlanmak" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, teknolojinin ekonomiyi yeniden şekillendirdiğini ve iş dünyasının büyümesi, istihdam oluşturmak için de pek çok fırsat oluşturduğunu söyledi.
Sarkar, lojistik ve ticaret merkezi olan Dubai'nin halihazırda bir turizm merkezi olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Şu anda bir teknoloji merkezine dönüştürecekler. Sürekli olarak kendilerini tekrar yaratıyorlar." diye konuştu.
E-ticaretin Dubai'de kolaylaşması için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Sarkar, "Böylece düzenlemelere uygun şekilde ticaret yapıp, fırsatlara da ulaşabiliyorlar." ifadesini kullandı.
WORLDEF ortaklığına ilişkin de açıklamalarda bulunan Sarkar, "WORLDEF benim için Türkiye e-ticaret pazarına açılan bir kapı. Türkiye'de markaları ve perakendecileri küresel bir ölçeğe taşıyorlar. Aralıkta da Dubai'de düzenleyeceğiz. Hedefimiz güçlerimizi birleştirerek e-ticareti Türkiye ve Dubai arasında daha da büyütmek." dedi.
WORLDEF ISTANBUL 2024, 3 gün devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.